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Жителі Луганської області подали понад 35 тисяч повідомлень про пошкоджене майно - ОВА

Жителі Луганської області подали понад 35 тисяч повідомлень про пошкоджене майно - ОВА

Київ • УНН

 • 827601 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Жителі Луганщини подали 35 649 повідомлень про пошкоджене майно. Військові адміністрації втигли опрацювати більше 10 тисяч. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН

Цитата

"35 649 повідомлень про зруйноване та пошкоджене майно подали жителі нашої області", - написав Лисогор в Telegram.

За його словами, військовими адміністраціями територіальних громад опрацьовано 10 668 таких інформаційних повідомлень. Із них 8 514 прив'язані до об'єктів Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації (РПЗМ).

 2 154 ІП не підлягають обробці (через дублювання, некоректні дані, зокрема щодо адреси, власника майна тощо). Загалом до РПЗМ внесені 10 264 об’єкти нерухомого майна, у тому числі 4842 будівлі, 5422 приміщення, повідомив голова Луганської ОВА.

Доповнення

Реєстр майна, яке було пошкоджено та знищено внаслідок повномасштабного вторгнення росії було презентовано рік тому 26 серпня 2022 Мінінфраструктури та Мінцифри. В реєстрі зберігається інформація про житлові будівлі та інші споруди, що були зруйновані під час російського вторгнення. 

Тільки наявність у РПЗМ даних про пошкоджене чи знищене майно дасть можливість власнику отримати допомогу на його відновлення, компенсацію чи відшкодування в разі його знищення. Подати ІП можна через засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, з використанням мобільного додатка порталу Дія або через адміністратора центру надання адміністративних послуг чи нотаріуса.

Коректна та якомога повна інформація, вказана в ІП, суттєво прискорить його опрацювання. Якщо ІП вже було подано з коректними даними, повторно його надавати не потрібно – це тільки уповільнить обробку інших ІП.

Подати заяву про пошкоджене майно можна в застосунку "Дія":

  • Оновіть застосунок до останньої версії;
  • Зайдіть у "Дію", натисніть "Послуги" і "Пошкоджене майно";
  • Заповніть форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Вносити дані потрібно тільки щодо власного житла. Одна людина не може подати заяву на весь будинок, а тільки на свою квартиру. Після реєстрації повідомлення надійде інформація про початок процедури оцінки та компенсації, які визначить уряд.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відсьогодні через «Дію» можна оформити компенсацію за пошкоджене внаслідок війни житло: як оформити заявку та хто має першочергове право на кошти

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