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Жители Луганской области подали более 35 тысяч сообщений о поврежденном имуществе - ОВА

Жители Луганской области подали более 35 тысяч сообщений о поврежденном имуществе - ОВА

Киев • УНН

 • 827601 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Жители Луганщины подали 35 649 сообщений о поврежденном имуществе. Военные администрации успели обработать более 10 тысяч. Об этом сообщает председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН

Цитата

"35 649 сообщений о разрушенном и поврежденном имуществе подали жители нашей области", - написал Лысогор в Telegram.

По его словам, военными администрациями территориальных громад обработано 10 668 таких информационных сообщений. Из них 8 514 привязаны к объектам Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации (РПУИ).

 2 154 ИС не подлежат обработке (из-за дублирования, некорректных данных, в частности относительно адреса, владельца имущества и т.д.). Всего в РПУИ внесены 10 264 объекта недвижимого имущества, в том числе 4842 здания, 5422 помещения, сообщил председатель Луганской ОВА.

Дополнение

Реестр имущества, которое было повреждено и уничтожено в результате полномасштабного вторжения россии был представлен год назад 26 августа 2022 Мининфраструктуры и Минцифры. В реестре хранится информация о жилых зданиях и других сооружениях, которые были разрушены во время российского вторжения. 

Только наличие в РПУИ данных о поврежденном или уничтоженном имуществе даст возможность владельцу получить помощь на его восстановление, компенсацию или возмещение в случае его уничтожения. Подать ИС можно через средства Единого государственного вебпортала электронных услуг, с использованием мобильного приложения портала "Дія" или через администратора центра предоставления административных услуг или нотариуса.

Корректная и как можно более полная информация, указанная в ИС, существенно ускорит его обработку. Если ИС уже было подано с корректными данными, повторно его предоставлять не нужно – это только замедлит обработку других ИС.

Подать заявление о поврежденном имуществе можно в приложении "Дія":

  • Обновите приложение до последней версии;
  • Зайдите в "Дію", нажмите "Услуги" и "Поврежденное имущество";
  • Заполните форму, указав всю необходимую информацию.

Вносить данные нужно только по собственному жилью. Один человек не может подать заявление на весь дом, а только на свою квартиру. После регистрации сообщения поступит информация о начале процедуры оценки и компенсации, которые определит правительство.

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