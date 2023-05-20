Жители Луганской области подали более 35 тысяч сообщений о поврежденном имуществе - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Жители Луганщины подали 35 649 сообщений о поврежденном имуществе. Военные администрации успели обработать более 10 тысяч. Об этом сообщает председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.
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"35 649 сообщений о разрушенном и поврежденном имуществе подали жители нашей области", - написал Лысогор в Telegram.
По его словам, военными администрациями территориальных громад обработано 10 668 таких информационных сообщений. Из них 8 514 привязаны к объектам Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации (РПУИ).
2 154 ИС не подлежат обработке (из-за дублирования, некорректных данных, в частности относительно адреса, владельца имущества и т.д.). Всего в РПУИ внесены 10 264 объекта недвижимого имущества, в том числе 4842 здания, 5422 помещения, сообщил председатель Луганской ОВА.
Дополнение
Реестр имущества, которое было повреждено и уничтожено в результате полномасштабного вторжения россии был представлен год назад 26 августа 2022 Мининфраструктуры и Минцифры. В реестре хранится информация о жилых зданиях и других сооружениях, которые были разрушены во время российского вторжения.
Только наличие в РПУИ данных о поврежденном или уничтоженном имуществе даст возможность владельцу получить помощь на его восстановление, компенсацию или возмещение в случае его уничтожения. Подать ИС можно через средства Единого государственного вебпортала электронных услуг, с использованием мобильного приложения портала "Дія" или через администратора центра предоставления административных услуг или нотариуса.
Корректная и как можно более полная информация, указанная в ИС, существенно ускорит его обработку. Если ИС уже было подано с корректными данными, повторно его предоставлять не нужно – это только замедлит обработку других ИС.
Подать заявление о поврежденном имуществе можно в приложении "Дія":
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- Обновите приложение до последней версии;
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- Зайдите в "Дію", нажмите "Услуги" и "Поврежденное имущество";
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- Заполните форму, указав всю необходимую информацию.
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Вносить данные нужно только по собственному жилью. Один человек не может подать заявление на весь дом, а только на свою квартиру. После регистрации сообщения поступит информация о начале процедуры оценки и компенсации, которые определит правительство.
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