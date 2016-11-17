Житель Волині намагався вивезти до Польщі майже 6 кг бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У пункті пропуску “Ягодин” прикордонники затримали 30-річного чоловіка, який намагався вивезти до Польщі майже шість кілограмів бурштину. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Під час перевірки мікроавтобуса “Опель”, яким керував 30-річний житель міста Ковель, прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду транспортного засобу.
У ході перевірки в салоні автівки серед речей оглядова група виявила запаковане в поліетиленові пакети необроблене каміння бурштину різної фракції.
Знахідку вилучили та відправили для проведення експертизи.