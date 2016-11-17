Житель Волынской области пытался вывезти в Польшу почти 6 кг янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В пункте пропуска "Ягодин" пограничники задержали 30-летнего мужчину, который пытался вывезти в Польшу почти шесть килограммов янтаря. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Во время проверки микроавтобуса "Опель", которым управлял 30-летний житель города Ковель, пограничники инициировали проведение углубленного осмотра транспортного средства.
В ходе проверки в салоне автомобиля среди вещей группа обнаружила упакованные в полиэтиленовые пакеты необработанное камни янтаря различной фракции.
Находку изъяли и отправили для проведения экспертизы.