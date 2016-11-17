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15 марта, 19:03 • 111301 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155423 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130829 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123859 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108927 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103602 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100170 просмотра

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Житель Волынской области пытался вывезти в Польшу почти 6 кг янтаря

Житель Волынской области пытался вывезти в Польшу почти 6 кг янтаря

Киев • УНН

 • 8424 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В пункте пропуска "Ягодин" пограничники задержали 30-летнего мужчину, который пытался вывезти в Польшу почти шесть килограммов янтаря. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Во время проверки микроавтобуса "Опель", которым управлял 30-летний житель города Ковель, пограничники инициировали проведение углубленного осмотра транспортного средства.

В ходе проверки в салоне автомобиля среди вещей группа обнаружила упакованные в полиэтиленовые пакеты необработанное камни янтаря различной фракции.

Находку изъяли и отправили для проведения экспертизы.

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