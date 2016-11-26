Житель Мар'їнки підірвався на розтяжці у будинку своєї сестри

У поліцію надійшло повідомлення, що в лікарню доставлений житель Мар’їнки з осколковими пораненнями.

Попередньо встановлено, що чоловік пішов перевірити будинок своєї родички, відкрив двері і підірвався на розтяжці. Зараз він знаходиться в лікарні в міста Курахове.

На місці працює поліція. Правоохоронці з’ясовують обставини події.

Попередня правова кваліфікація — ч.2 ст.15, п.1 ч.2ст.115 (замах на вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 23 жовтня, мешканець Калуша виявив на власному подвір’ї гранату РГД-5, яка була прив’язана до цегли.