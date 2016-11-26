Житель Марьинки подорвался на растяжке в доме своей сестры
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Марьинке человек зашел в гости в дом своей сестры и подорвался на растяжке. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.
В полицию поступило сообщение, что в больницу доставлен житель Марьинки с осколочными ранениями.
Предварительно установлено, что мужчина пошел проверить дом своей родственницы, открыл дверь и подорвался на растяжке. Сейчас он находится в больнице в города Курахово.
На месте работает полиция. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.15, п.1 ч.2ст.115 (покушение на убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 23 октября, житель Калуша обнаружил на собственном дворе гранату РГД-5, которая была привязана к кирпичу.