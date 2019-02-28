Житель Кіровоградщини забирав посилки й тікав, не розрахувавшись
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Кропивницькому до поліції надійшло повідомлення від адміністрації поштової компанії про те, що один з їхніх клієнтів отримав пакунок і, не розрахувавшись за отриманий товар, втік. Про це поінформували в прес-службі ГУ НП області, передає УНН.
Поліцейські встановили причетність до злочину 20-річного місцевого жителя.
Раніше чоловік двічі замовляв в Інтернет-магазині ювелірні вироби й завдав поштовій компанії матеріальної шкоди на суму близько 20 тисяч гривень.
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“Нині чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України”, — повідомив начальник Кропивницького відділу поліції Дмитро Авдієнко.
Чоловікові загрожує позбавлення волі від чотирьох до шести років.