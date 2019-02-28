Житель Кіровоградщини забирав посилки й тікав, не розрахувавшись

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Кропивницькому до поліції надійшло повідомлення від адміністрації поштової компанії про те, що один з їхніх клієнтів отримав пакунок і, не розрахувавшись за отриманий товар, втік. Про це поінформували в прес-службі ГУ НП області, передає УНН.