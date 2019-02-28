Житель Кировоградской области забирал посылки и сбегал, не рассчитавшись
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Кропивницком в полицию поступило сообщение от администрации почтовой компании о том, что один из их клиентов получил пакет и, не рассчитавшись за полученный товар, скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП области, передает УНН.
Полицейские установили причастность к преступлению 20-летнего местного жителя.
Ранее мужчина дважды заказывал в Интернет-магазине ювелирные изделия и нанес почтовой компании материальный ущерб на сумму около 20 тыс. гривен.
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"Сейчас мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины", - сообщил начальник Кропивницкого отдела полиции Дмитрий Авдеенко.
Мужчине грозит лишение свободы от четырех до шести лет.