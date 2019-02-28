Житель Кировоградской области забирал посылки и сбегал, не рассчитавшись

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 52693 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 122525 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 124750 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125903 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123282 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156016 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117575 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141322 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145208 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130509 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Кропивницком в полицию поступило сообщение от администрации почтовой компании о том, что один из их клиентов получил пакет и, не рассчитавшись за полученный товар, скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП области, передает УНН.

Полицейские установили причастность к преступлению 20-летнего местного жителя.

Ранее мужчина дважды заказывал в Интернет-магазине ювелирные изделия и нанес почтовой компании материальный ущерб на сумму около 20 тыс. гривен.

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"Сейчас мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины", - сообщил начальник Кропивницкого отдела полиции Дмитрий Авдеенко.

Мужчине грозит лишение свободы от четырех до шести лет.

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