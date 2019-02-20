Українцю у посилці з США хотіли передати 14 iPhone
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У поштових відправленнях працівники Львівської митниці ДФС виявили незадекларовані iPhone та електронні сигарети. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.
"Під час огляду міжнародного поштового відправлення – посилки, яка надійшла в Україну із CША на адресу мешканця Полтави, Львівськими митниками виявлено 14 мобільних телефонів iPhone 7 Plus зі слідами користування у комплекті з зарядними пристроями. Вони містились серед одягу та взуття", - вказали у ДФС.
У іншому випадку у поштових відправленнях з Великої Британії працівники митниці виявили пристрої для куріння Juul Starter Kit та Juul Device. У трьох посилках їх було 226 шт. В усіх випадках відправники задекларували предмети домашнього вжитку, а про сигарети в деклараціях не згадали.
Товари вилучено, їх вартість буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.