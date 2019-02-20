Украинцев в посылке из США хотели передать 14 iPhone
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В почтовых отправлениях сотрудники Львовской таможни ГФС обнаружили незадекларированные iPhone и электронные сигареты. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.
"Во время осмотра международного почтового отправления - посылки, поступившей в Украину из CША в адрес жителя Полтавы, Львовскими таможенниками выявлено 14 мобильных телефонов iPhone 7 Plus со следами пользования в комплекте с зарядными устройствами. Они были среди одежды и обуви", - указали в ГФС.
В другом случае в почтовых отправлениях из Великобритании сотрудники таможни обнаружили устройства для курения Juul Starter Kit и Juul Device. В трех посылках их было 226 шт. Во всех случаях отправители задекларировали предметы домашнего обихода, а о сигаретах в декларациях не вспомнили.
Товары изъяты, их стоимость будет установлена дополнительно. Дела направлены в суд.