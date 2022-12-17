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Жінці, яку звільнили під час обміну, повернули синів. Хлопців утримували на окупованій території і в рф

Жінці, яку звільнили під час обміну, повернули синів. Хлопців утримували на окупованій території і в рф

Київ • УНН

 • 932540 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Ще двох дітей, яких утримували на тимчасово окупованій території Донецької області та росії, повернули в Україну, передає УНН із посиланням на Мінреінтеграції.

Деталі

Як повідомили в Мінреінтеграції, за повернення 11-річного Марка та 18-річного Данила боролися майже два місяці. 17 жовтня їхня мама Юлія звернулася до Мінреінтеграції з проханням допомогти евакуювати її синів: Марка – з тимчасово окупованого Тореза на Донеччині, Данила – з росії.

Юлія – уродженка Тореза, тривалий час була бранкою окупантів. Її вдалося звільнити у результаті безпрецедентного "жіночого обміну", коли в Україну повернулися відразу 108 полонянок кремля.

"Щойно опинившись у вільній Україні, Юлія звернулася до Мінреінтеграції. Почалась довга та складна робота. Довелося долати багато перешкод.

І ось нарешті Марк і Данило в Україні, з мамою", - йдеться у повідомленні. 

У відомстві нагадали, що за сприяння Мінреінтеграції в Україну з ТОТ і рф вже вдалося повернути понад сто дітей.

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