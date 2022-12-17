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Женщине, которую освободили во время обмена, вернули сыновей. Ребят удержали на оккупированной территории и в рф

Киев • УНН

 • 932537 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Еще двоих детей, удерживаемых на временно оккупированной территории Донецкой области и россии, вернули в Украину, передает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.

Детали

Как сообщили в Минреинтеграции, за возвращение 11-летнего Марка и 18-летнего Даниила боролись почти два месяца. 17 октября их мама Юлия обратилась в Минреинтеграцию с просьбой помочь эвакуировать ее сыновей: Марка – из временно оккупированного Тореза в Донецкой области, Данила – из россии.

Юлия – уроженка Тореза, длительное время была пленницей оккупантов. Ее удалось освободить в результате беспрецедентного "женского обмена", когда в Украину вернулись сразу 108 пленниц кремля.

"Только что оказавшись в свободной Украине, Юлия обратилась в Минреинтеграцию. Началась долгая и сложная работа. Пришлось преодолевать много препятствий.

И вот наконец-то Марк и Даниил в Украине, с мамой", - говорится в сообщении. 

В ведомстве напомнили, что при содействии Минреинтеграции в Украину с ВОТ и рф уже удалось вернуть более ста детей.

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