Жіночу біатлонну гонку на Олімпіаді перенесли через сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Жіночу індивідуальну біатлонну гонку на Олімпіаді в Пхьончхані перенесли на завтра через сильний вітер. Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.
"Через складні погодні умови (сильний вітер) жіночу індивідуальну біатлонну гонку перенесено на завтра, 15 лютого, на 10:15 за київським часом", - сказано у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, раніше через погану погоду на Олімпіаді перенесли змагання з жіночого гігантського слалому.