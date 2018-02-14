Жіночу біатлонну гонку на Олімпіаді перенесли через сильний вітер

"Через складні погодні умови (сильний вітер) жіночу індивідуальну біатлонну гонку перенесено на завтра, 15 лютого, на 10:15 за київським часом", - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв УНН, раніше через погану погоду на Олімпіаді перенесли змагання з жіночого гігантського слалому.