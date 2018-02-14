Женскую биатлонную гонку на Олимпиаде перенесли из-за сильного ветра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 93354 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101010 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101396 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114916 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102839 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105571 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112484 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117204 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123023 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134705 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Женскую биатлонную гонку на Олимпиаде перенесли из-за сильного ветра

Женскую биатлонную гонку на Олимпиаде перенесли из-за сильного ветра

Киев  •  УНН

 • 9843 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Женскую индивидуальную биатлонную гонку на Олимпиаде в Пхенчхане перенесли на завтра из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.

"Из-за сложных погодных условий (сильный ветер) женскую индивидуальную биатлонную гонку перенесли на завтра, 15 февраля, на 10:15 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, ранее из-за плохой погоды на Олимпиаде перенесли соревнования по женскому гигантскому слалому.

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