Женскую биатлонную гонку на Олимпиаде перенесли из-за сильного ветра
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Женскую индивидуальную биатлонную гонку на Олимпиаде в Пхенчхане перенесли на завтра из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
"Из-за сложных погодных условий (сильный ветер) женскую индивидуальную биатлонную гонку перенесли на завтра, 15 февраля, на 10:15 по киевскому времени", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде на 14 февраля
Как сообщал УНН, ранее из-за плохой погоды на Олимпиаде перенесли соревнования по женскому гигантскому слалому.