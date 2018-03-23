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Жіноча збірна України з гандболу провела третю відбіркову гру до ЧЄ-2018

Київ • УНН

 • 23948 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Жіноча збірна України з гандболу зазнала поразки від збірної Швейцарії у матчі третього туру відбору на чемпіонат Європи-2018. Про це інформує Федерація гандболу України, передає УНН.

Українки закинули лише 7 голів у першому і 8 у другому таймі матчу, який пройшов у швейцарському Зіггентале. Натомість пропустили 21.

Кількість голів гандболісток України: Тимошенкова, Балог, Кребс; Снопова 5, Борщенко 4, Смолінг 3, Глібко 2, Редька 1, Андрійчук, Лаюк, Воловник, Левченко, Горільская, Савчин, Стельмах.

Варто відзначити, що в іншому матчі 3-го туру Хорватія вдома поступилася лідеру Норвегії 25:32 (10:18).

Зауважимо, що за три тури до кінця турніру Хорватія, Україна і Швейцарія набрали по 2 очка, у Норвегії — 6. На чемпіонат Європи вийдуть по дві кращі команди з кожної відбірної групи, а також одна команда, яка посіла третє місце з найкращими показниками.

Додамо також, задля збереження реальних шансів на вихід з групи збірна України повинна взяти у Швейцарії реванш в домашньому матчі. Поєдинок пройде 25 березня в київському “Палаці спорту”.

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