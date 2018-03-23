Женская сборная Украины по гандболу провела третью отборочную игру к ЧЕ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Женская сборная Украины по гандболу потерпела поражение от сборной Швейцарии в матче третьего тура отбора на чемпионат Европы-2018. Об этом сообщает Федерация гандбола Украины, передает УНН.
Украинки забросили лишь 7 голов в первом и 8 во втором тайме матча, который прошел в швейцарском Зиггентале. Вместо этого пропустили 21.
Количество голов гандболисток Украины: Тимошенкова, Балог, Кребс; Снопова 5, Борщенко 4, Смолинг 3, Глибко 2, Редька 1, Андрейчук, Лаюк, Воловник, Левченко, Горильская, Свечение, Стельмах.
Стоит отметить, что в другом матче 3-го тура Хорватия дома уступила лидеру Норвегии 25:32 (10:18).
Заметим, что за три тура до конца турнира Хорватия, Украина и Швейцария набрали по 2 очка, в Норвегии — 6. На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы, а также одна команда, которая заняла третье место с наилучшими показателями.
Добавим также, для сохранения реальных шансов на выход из группы сборная Украины должна взять у Швейцарии реванш в домашнем матче. Поединок пройдет 25 марта в киевском “Дворце спорта”.