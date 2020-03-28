Жіноча збірна України покращила перебування у рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Міжнародна федерація футбольних асоціацій оприлюднила оновлений рейтинг національних жіночих збірних, в якому українська команда здійнялася на 26-ту позицію, інформує УНН з посиланням на УАФ.
За час, що минув після публікації попереднього рейтингу, "синьо-жовті" провели три матчі, які відбулися в рамках турніру Pinatar Cup, що пройшов в Іспанії. Підопічні Наталії Зінченко поступилися Шотландії — 0:3, перемогли Північну Ірландію — 4:0 та програли Ісландії — 0:1.
У порівнянні з минулою версією рейтингу жіноча збірна України піднялася на одну сходинку, обійшовши Мексику.
Варто відзначити й інші зміни в генерації: Франція увійшла до топ-трійки, випередивши Нідерланди.
Примітно, що перші два рядки змін не зазнали — їх, як і раніше, посідають США та Німеччина, яка є суперником українок у відбірному турнірі Євро-2021. Інші команди кваліфікаційної групи І посідають наступні місця: Ірландія — 31-е, Греція — 62-е та Чорногорія — 97-е.