Женская сборная Украины улучшила пребывание в рейтинге ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда поднялась на 26-ю позицию, передает УНН со ссылкой на УАФ.
За время, прошедшее после публикации предыдущего рейтинга, "сине-желтые" провели три матча, которые состоялись в рамках турнира Pinatar Cup, прошедшего в Испании. Подопечные Натальи Зинченко уступили Шотландии - 0:3, победили Северную Ирландию - 4:0 и проиграли Исландии - 0:1.
По сравнению с прошлой версией рейтинга женская сборная Украины поднялась на одну строчку, обойдя Мексику.
Стоит отметить и другие изменения в генерации Франция вошла в топ-тройки, опередив Нидерланды.
Примечательно, что первые две строки изменений не претерпели - их по-прежнему, занимают США и Германия, которая является соперниками украинок в отборочном турнире Евро-2021. Другие команды квалификационной группы и занимают следующие места: Ирландия - тридцать первок, Греция - шестьдесят второе и Черногория - девяносто седьмое.