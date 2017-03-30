Жінку з трьома дітьми затримали на сміттезвалищі Краматорська
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 30 березня. УНН. У Краматорську мати шукала їжу разом з трьому дітьми на звалищах. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.
Співробітники ювенальної превенції Краматорська спільно з співробітниками служби у справах дітей вилучили з неблагополучної сім’ї трьох маленьких дівчаток, які опинилися в жахливих умовах для проживання. Правоохоронці знайшли дітей на смітнику, куди вони приходили разом з матір’ю в пошуках “здобичі”. Зараз малюків помістили в лікарню, вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав.
“Нещодавно в поліцію надійшла інформація від педагогічного колективу одного з навчальних закладів міста про те, що дві дівчинки 2008 та 2010 років народження з грудня 2016 не відвідують школу. Правоохоронці разом із співробітниками соціальних служб у справах дітей неодноразово навідувалися за місцем проживання, але жодного разу застати сім’ю вдома не вдалося. Згодом правоохоронці отримали інформацію, що мати з дітьми може перебувати на сміттєзвалищі. Коли працівники поліції відвідали смітник, то застали там всю сім’ю. 32-річна крамоторчанка разом зі своїми дочками 4-х, 6-й і 8 рочків, перебували там в пошуках „здобичі“. Діти були в жахливому стані — дуже брудні, голодні, в голові завелися воші”, — повідомили у поліції.
Відразу було прийнято рішення вилучити діточок з сім’ї і доставити їх в лікарню. Зараз життю та здоров’ю дітей нічого не загрожує.
Щодо горе-матері правоохоронцями було складено адміністративний протокол за ст.184 Кодексу України про адміністративні порушення “Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей”. Вирішується питання про позбавлення її батьківських прав.
Нагадаємо, 29 березня матір, з вини якої помер однорічний хлопчик, засудили.