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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116979 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175822 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128737 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124079 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116736 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Женщину с тремя детьми задержали на смиттезвалищи Краматорска

Женщину с тремя детьми задержали на смиттезвалищи Краматорска

Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 30 марта. УНН. В Краматорске иметь искала пищу вместе с тре детьми на свалках. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.

Сотрудники ювенальной превенции Краматорска совместно с сотрудниками службы по делам детей изъяли из неблагополучной семьи трех маленьких девочек, которые оказались в ужасных условиях для проживания. Правоохранители нашли детей на помойке, куда они приходили вместе с матерью в поисках "добычи". Сейчас детей поместили в больницу, решается вопрос о лишении матери родительских прав.

"Недавно в полицию поступила информация от педагогического коллектива одного из учебных заведений города о том, что две девочки 2008 и 2010 годов рождения с декабря 2016 не посещают школу. Правоохранители вместе с сотрудниками социальных служб по делам детей неоднократно наведывались по месту жительства, но ни разу застать семью дома не удалось. Впоследствии правоохранители получили информацию, что мать с детьми может находиться на свалке. Когда работники полиции посетили свалку, то застали там всю семью. 32-летняя крамоторчанка вместе со своими дочерьми 4-х, 6-й и 8 годков, находились там в поисках "добычи". Дети были в ужасном состоянии - очень грязные, голодные, в голове завелись вши ", - сообщили в полиции.

Сразу было принято решение изъять детишек из семьи и доставить их в больницу. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

По горе-матери правоохранителями был составлен административный протокол по ст.184 Кодекса Украины об административных нарушениях "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей". Решается вопрос о лишении ее родительских прав.

Напомним, 29 марта мать, по вине которой умер годовалый мальчик, осудили .

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