Женщину с тремя детьми задержали на смиттезвалищи Краматорска
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 30 марта. УНН. В Краматорске иметь искала пищу вместе с тре детьми на свалках. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.
Сотрудники ювенальной превенции Краматорска совместно с сотрудниками службы по делам детей изъяли из неблагополучной семьи трех маленьких девочек, которые оказались в ужасных условиях для проживания. Правоохранители нашли детей на помойке, куда они приходили вместе с матерью в поисках "добычи". Сейчас детей поместили в больницу, решается вопрос о лишении матери родительских прав.
"Недавно в полицию поступила информация от педагогического коллектива одного из учебных заведений города о том, что две девочки 2008 и 2010 годов рождения с декабря 2016 не посещают школу. Правоохранители вместе с сотрудниками социальных служб по делам детей неоднократно наведывались по месту жительства, но ни разу застать семью дома не удалось. Впоследствии правоохранители получили информацию, что мать с детьми может находиться на свалке. Когда работники полиции посетили свалку, то застали там всю семью. 32-летняя крамоторчанка вместе со своими дочерьми 4-х, 6-й и 8 годков, находились там в поисках "добычи". Дети были в ужасном состоянии - очень грязные, голодные, в голове завелись вши ", - сообщили в полиции.
Сразу было принято решение изъять детишек из семьи и доставить их в больницу. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
По горе-матери правоохранителями был составлен административный протокол по ст.184 Кодекса Украины об административных нарушениях "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей". Решается вопрос о лишении ее родительских прав.
Напомним, 29 марта мать, по вине которой умер годовалый мальчик, осудили .