Женщину с тремя детьми задержали на смиттезвалищи Краматорска

Сотрудники ювенальной превенции Краматорска совместно с сотрудниками службы по делам детей изъяли из неблагополучной семьи трех маленьких девочек, которые оказались в ужасных условиях для проживания. Правоохранители нашли детей на помойке, куда они приходили вместе с матерью в поисках "добычи". Сейчас детей поместили в больницу, решается вопрос о лишении матери родительских прав.

"Недавно в полицию поступила информация от педагогического коллектива одного из учебных заведений города о том, что две девочки 2008 и 2010 годов рождения с декабря 2016 не посещают школу. Правоохранители вместе с сотрудниками социальных служб по делам детей неоднократно наведывались по месту жительства, но ни разу застать семью дома не удалось. Впоследствии правоохранители получили информацию, что мать с детьми может находиться на свалке. Когда работники полиции посетили свалку, то застали там всю семью. 32-летняя крамоторчанка вместе со своими дочерьми 4-х, 6-й и 8 годков, находились там в поисках "добычи". Дети были в ужасном состоянии - очень грязные, голодные, в голове завелись вши ", - сообщили в полиции.

Сразу было принято решение изъять детишек из семьи и доставить их в больницу. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

По горе-матери правоохранителями был составлен административный протокол по ст.184 Кодекса Украины об административных нарушениях "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей". Решается вопрос о лишении ее родительских прав.

Напомним, 29 марта мать, по вине которой умер годовалый мальчик, осудили .