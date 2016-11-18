Жінку з Рівного запідозрили у смерті немовляти
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Правоохоронці підозрюють 32-річну жінку з Рівного в смерті її чотиримісячного сина. Про інцидент поліції повідомили сьогодні о 7-й ранку. Про це проінформували у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, повідомляє УНН.
Як виявилося, його матір зловживала спиртним.
Жінка пояснила поліцейським, що о другій годині ночі годувала дитину. Проте зранку хлопчик вже був мертвим. Сусіди ж заявили – жінка зловживала спиртним, проживає сама.
Правоохоронці провели тест і виявили 1,11 проміле алкоголю. Тіло дитини відправили у морг, там проведуть відповідну експертизу та визначать, від чого помер хлопчик.
Наразі відкрито кримінальне провадження.