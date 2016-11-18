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Жінку з Рівного запідозрили у смерті немовляти

Жінку з Рівного запідозрили у смерті немовляти

Київ • УНН

 • 9068 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Правоохоронці підозрюють 32-річну жінку з Рівного в смерті її чотиримісячного сина. Про інцидент поліції повідомили сьогодні о 7-й ранку. Про це проінформували у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, повідомляє УНН.

Як виявилося, його матір зловживала спиртним.

Жінка пояснила поліцейським, що о другій годині ночі годувала дитину. Проте зранку хлопчик вже був мертвим. Сусіди ж заявили – жінка зловживала спиртним, проживає сама.

Правоохоронці провели тест і виявили 1,11 проміле алкоголю. Тіло дитини відправили у морг, там проведуть відповідну експертизу та визначать, від чого помер хлопчик.

Наразі відкрито кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

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