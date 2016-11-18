Женщину из Ровно заподозрили в смерти младенца
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители подозревают 32-летнюю женщину из Ровно в смерти ее четырехмесячного сына. Об инциденте полиции сообщили сегодня в 7 утра. Об этом проинформировали в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области, сообщает УНН.
Как оказалось, его мать злоупотребляла спиртным.
Женщина пояснила полицейским, что в два часа ночи кормила ребенка. Однако утром мальчик уже был мертв. Соседи заявили - женщина злоупотребляла спиртным, проживает одна.
Правоохранители провели тест и обнаружили 1,11 промилле алкоголя. Тело ребенка отправили в морг, там проведут соответствующую экспертизу и определят, от чего умер мальчик.
Открыли уголовное производство.