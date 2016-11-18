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15 марта, 19:03 • 109052 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149386 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127026 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120308 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106849 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102425 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96928 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Женщину из Ровно заподозрили в смерти младенца

Женщину из Ровно заподозрили в смерти младенца

Киев • УНН

 • 9060 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители подозревают 32-летнюю женщину из Ровно в смерти ее четырехмесячного сына. Об инциденте полиции сообщили сегодня в 7 утра. Об этом проинформировали в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области, сообщает УНН.

Как оказалось, его мать злоупотребляла спиртным.

Женщина пояснила полицейским, что в два часа ночи кормила ребенка. Однако утром мальчик уже был мертв. Соседи заявили - женщина злоупотребляла спиртным, проживает одна.

Правоохранители провели тест и обнаружили 1,11 промилле алкоголя. Тело ребенка отправили в морг, там проведут соответствующую экспертизу и определят, от чего умер мальчик.

Открыли уголовное производство.

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