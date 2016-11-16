Жінку судитимуть за торгівлю людьми на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Жінку судитимуть за торгівлю людьми на Вінниччині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.
Встановлено, що жителька Вінницької області в період з вересня 2015 і до червня 2016 змушувала знайомого з інвалідністю (відсутність нижньої кінцівки) займатись жебракування. Так, вона завербувала чоловіка та перемістила його з лікарні до власного будинку, де насильно утримувала, погрожуючи розправою.
Окрім того, правопорушниця залучила до злочину свою неповнолітню доньку для контролю за чоловіком та недопущення звернення чоловіка за допомогою до інших осіб.
Наразі жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.149 (торгівля людьми), ч.2 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) КК України та обрано запобіжний захід - домашній арешт.
Досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії.