Женщину будут судить за торговлю людьми в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Винницкой области женщину будут судить за торговлю людьми. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Установлено, что жительница Винницкой области в период с сентября 2015 и до июня 2016 года заставляла знакомого с инвалидностью (отсутствие нижней конечности) заниматься попрошайничеством. Она завербовала мужчину и забрала его из больницы к себе домой, где насильно удерживала, угрожая расправой.
Кроме того, правонарушительница привлекла к преступлению свою несовершеннолетнюю дочь, которая следила что бы мужчина не смог обратиться за помощью к другим людям.
Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.149 (торговля людьми), ч.2 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины и избрана мера пресечения - домашний арест.
Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия.