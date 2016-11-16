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Жінку, що намагалась підкупити посадовця, затримали на Одещині

Жінку, що намагалась підкупити посадовця, затримали на Одещині

Київ • УНН

 • 7138 перегляди

КИЇВ. 16листопада. УНН. Правоохоронці затримали жінку, що намагалась підкупити посадовця фіскальної служби на Одещині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Сьогодні, 16 листопада, правоохоронці викрили та затримали представника підприємства під час пропозиції надати хабар посадовцю Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи (так звана “Чорна сотня”).

Так, громадянка пропонувала посадовцю фіскальної служби 1500 доларів США хабара за безперешкодне оформлення вантажу та не проведення огляду контейнерів на території митного посту “Чорноморськ”.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Досудове розслідування триває.

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