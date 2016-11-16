Женщину, которая пыталась подкупить чиновника задержали в Одесской области

Сегодня, 16 ноября, правоохранители разоблачили и задержали представителя предприятия во время предложения предоставить взятку должностному лицу Межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела (так называемая "Черная сотня").

Так, гражданка предлагала чиновнику фискальной службы 1500 долларов США взятки за беспрепятственное оформление груза и не проведение досмотра контейнеров на территории таможенного поста "Черноморск".

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.