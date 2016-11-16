Женщину, которая пыталась подкупить чиновника задержали в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16листопада. УНН. Правоохранители задержали женщину, которая пыталась подкупить чиновника фискальной службы в Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Сегодня, 16 ноября, правоохранители разоблачили и задержали представителя предприятия во время предложения предоставить взятку должностному лицу Межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела (так называемая "Черная сотня").
Так, гражданка предлагала чиновнику фискальной службы 1500 долларов США взятки за беспрепятственное оформление груза и не проведение досмотра контейнеров на территории таможенного поста "Черноморск".
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.