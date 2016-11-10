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Жінку, що намагалась дати хабар слідчому, затримали на Дніпропетровщині

Жінку, що намагалась дати хабар слідчому, затримали на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 7749 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Правоохоронці затримали жительку Кривого Рогу, що намагалась дати хабар слідчому поліції. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Так, жінка пропонувала 6 тис. грн неправомірної вигоди слідчому Криворізького відділу поліції з метою не притягнення її родича до кримінальної відповідальності за зберігання та збут наркотичних засобів.

Вчора, 9 листопада 2016 року під час передачі вказаних грошей жінку було затримано правоохоронцями.

Щодо жінки відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.369 (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) КК України. Наразі триває досудове розслідування.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Українські Національні Новини

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