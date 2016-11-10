Женщину, которая пыталась дать взятку следователю, задержали в Днепропетровской области

Так, женщина предлагала 6 тыс. грн неправомерной выгоды следователю Криворожского отдела полиции с целью не привлечения ее родственника к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических средств.

Вчера, 9 ноября 2016 года во время передачи указанных денег женщина была задержана правоохранителями.

В отношении женщины открыто уголовное производство по ч.3 ст.369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Женщине грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.