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15 марта, 19:03 • 111945 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157250 просмотра

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Женщину, которая пыталась дать взятку следователю, задержали в Днепропетровской области

Женщину, которая пыталась дать взятку следователю, задержали в Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 7748 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правоохранители задержали жительницу Кривого Рога, которая пыталась дать взятку следователю полиции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Так, женщина предлагала 6 тыс. грн неправомерной выгоды следователю Криворожского отдела полиции с целью не привлечения ее родственника к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических средств.

Вчера, 9 ноября 2016 года во время передачи указанных денег женщина была задержана правоохранителями.

В отношении женщины открыто уголовное производство по ч.3 ст.369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Женщине грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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