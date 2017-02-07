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Жінка забила чоловіка до смерті качалкою на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Кіровоградщині в Онуфріївському районі 50-річний потерпілий отримав тілесні ушкодження від родички у ході сварки через спадщину. Після скоєного громадянка втекла з місця події. Поліцейські розшукали її вже на території іншого району. Чоловік від отриманих травм помер. Про це поінформували в прес-службі ГУ НП в області, повідомляє УНН.

Жінка забила чоловіка до смерті качалкою на Кіровоградщині

Про те, що у сусідньому будинку знайдено труп господаря оселі, надійшло від його сусідки.

Поліцейські негайно прибули за вказаною адресою. Під час огляду на тілі чоловіка було виявлено травми в області голови. Також у домоволодінні правоохоронці виявили одяг та дерев’яну качалку зі слідами, схожими на кров.

Опитавши місцевих жителів, працівники поліції з’ясували обставини, що допомогли відтворити перебіг останніх подій. Було встановлено, що напередодні до чоловіка завітала 52-річна родичка. Разом вони розпивали алкогольні напої, потім посварилися та під час бійки жінка завдала потерпілому тілесних ушкоджень качалкою. Після чого переодяглася у господарській будівлі, повернулася до домоволодіння свого співмешканця, зібрала речі та поїхала до родички. Тим часом чоловік помер.

У результаті вжиття заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження зловмисниці, поліцейські пізно ввечері розшукали її у населеному пункті сусіднього району. Жінку було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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