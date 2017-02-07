Женщина забила мужчину до смерти скалкой в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Кировоградской области в Онуфриевском районе 50-летний пострадавший получил телесные повреждения от родственницы в ходе ссоры из-за наследства. После совершенного гражданка скрылась с места происшествия. Полицейские разыскали ее уже на территории другого района. Мужчина от полученных травм скончался. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в области, сообщает УНН.
О том, что в соседнем доме обнаружен труп хозяина дома, сообщение поступило от его соседки.
Полицейские немедленно прибыли по указанному адресу. При осмотре на теле мужчины были обнаружены травмы в области головы. Также в домовладении правоохранители обнаружили одежду и деревянную скалку со следами, похожими на кровь.
Опросив местных жителей, работники полиции выяснили обстоятельства, которые помогли воссоздать ход последних событий. Было установлено, что накануне к мужчине пришла 52-летняя родственница. Вместе они распивали алкогольные напитки, потом поссорились и во время драки женщина нанесла потерпевшему телесные повреждения скалкой. После чего переоделась в хозяйственной постройке, вернулась в домовладение своего сожителя, собрала вещи и уехала к родственникам. Между тем мужчина скончался.
В результате принятия мер, направленных на установление местонахождения злоумышленницы, полицейские поздно вечером разыскали ее в населенном пункте соседнего района. Женщина была задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.