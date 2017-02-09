Жінка впала на колії у харківському метро

Подія сталася сьогодні о 14-45 на станції “Південний вокзал”.

Як було встановлено, у 69-річної жінки запаморочилося у голові і вона впала на колії. Її одразу ж підняли на платформу.

В результаті падіння жінка отримала незначні садна. Їй була надана необхідна медична допомога.



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