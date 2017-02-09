Жінка впала на колії у харківському метро
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У харківському метро на станції “Південний вокзал” 69-річна жінка впала на колії. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
Подія сталася сьогодні о 14-45 на станції “Південний вокзал”.
Як було встановлено, у 69-річної жінки запаморочилося у голові і вона впала на колії. Її одразу ж підняли на платформу.
В результаті падіння жінка отримала незначні садна. Їй була надана необхідна медична допомога.
Як повідомляв УНН, біля метро в Парижі сталося сильне задимлення, пасажирів евакуюють.