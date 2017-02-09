Женщина упала на рельсы в харьковском метро
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В харьковском метро на станции "Южный вокзал" 69-летняя женщина упала на рельсы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
Событие произошло сегодня в 14:45 на станции "Южный вокзал".
Как было установлено, у 69-летней женщины закружилась голова, и она упала на рельсы. Ее тут же подняли на платформу.
В результате падения женщина получила незначительные ссадины. Ей была оказана необходимая медицинская помощь.
Как сообщал УНН, в метро в Париже произошло сильное задымление, пассажиров эвакуируют.