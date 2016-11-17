Жінка у Вінниці потрапила під колеса вантажівки, коли вийшла з трамвая
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні близько 9 години на вулиці Соборній у Вінниці жінку збила вантажівка, коли вона вийшла з трамвая на зупинці “Театральній”. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.
За словами 21-річного водія, його машину занесло на слизькій ділянці дороги, тому йому не вдалося уникнути наїзду на пішохода.
Поліцейські доставили водія в наркологічний диспансер для проходження медичного освідування на стан сп’яніння. За результатами освідування, водій виявився тверезим. Додатково у нього відібрали біологічні зразки для обстеження в лабораторних умовах.
Загибла — 36-річна лейтенант внутрішньої служби, психолог пенітенціарної служби. Жінка знаходилась у декретній відпусці.
Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) КК України. Водію загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.