Женщина в Виннице попала под колеса грузовика, когда вышла из трамвая
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня около 9:00 на улице Соборной в Виннице женщину сбил грузовик, когда она вышла из трамвая на остановке "Театральной". Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.
По словам 21-летнего водителя, его машину занесло на скользком участке дороги, поэтому ему не удалось избежать наезда на пешехода.
Полицейские доставили водителя в наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По результатам освидетельствования, водитель оказался трезвым. Дополнительно у него отобрали биологические образцы для обследования в лабораторных условиях.
Погибшая - 36-летняя лейтенант внутренней службы, психолог пенитенциарной службы. Женщина находилась в декретном отпуске.
Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Водителю грозит наказание до 8 лет лишения свободы.