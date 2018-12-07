Жінка напідпитку повідомила поліції про зґвалтування, а потім їх облаяла
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Жінка на підпитку облаяла правоохоронців після того, як викликала їх щодо свого зґвалтування. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані поліції Київської області у Facebook.
"35-річна жителька смт. Немішаєве, що на Київщині, зателефонувала до поліції з повідомленням про зґвалтування. Слідчо-оперативна група бородянської поліції одразу виїхала на місце", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці, прибувши за адресою, виявили жінку в стані алкогольного сп’яніння. Вона облаяла правоохоронців і категорично відмовилась від проходження медичного огляду.
Працівники поліції склали адміністративний протокол, стосовно жінки, за за ст. 183 КУпАП за завідомо неправдивий виклик їй доведеться сплатити штраф.
У відомстві додали, що таких хибних дзвінків, на які поліцейські зобов’язані реагувати, дуже багато. За поліцейською статистикою Київщини з початку року складено більше 3,5 тисяч адміністративних матеріалів за неправдиві повідомлення.
Нагадаємо, Наталя Бурейко, яка звинуватила заступника начальника оттеда Департаменту защіті Національної поліції України Олександра Варченко в домаганнях зізналася, що все це було провокацією.