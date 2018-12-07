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Женщина навеселе сообщила полиции об изнасиловании, а затем их обругала

Киев • УНН

 • 10805 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Женщина в нетрезвом состоянии обругала правоохранителей после того, как вызвала их относительно своего изнасилования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции Киевской области в Facebook. 

Женщина навеселе сообщила полиции об изнасиловании, а затем их обругала

"35-летняя жительница пгт. Немешаево, Киевской области, позвонила в полицию с сообщением об изнасиловании. Следственно-оперативная группа бородянской полиции сразу выехала на место", - говорится в сообщении.

Правоохранители, прибывшие по адресу, обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения. Она обругала правоохранителей и категорически отказалась от прохождения медицинского осмотра.

Работники полиции составили административный протокол в отношении женщины, по ст. 183 КУоАП за заведомо ложный вызов ей придется заплатить штраф.

В ведомстве добавили, что таких ложных звонков, на которые полицейские обязаны реагировать, очень много. По полицейской статистике Киевщины с начала года составлено более 3500 административных материалов за ложные сообщения.

Напомним, Наталя Бурейко, которая обвинила заместителя начальника оттеда Департамента защиті Национальной полиции Украины Александра Варченко в домагательствах созналась, что все это было провокацией.

 

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