Женщина навеселе сообщила полиции об изнасиловании, а затем их обругала
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Женщина в нетрезвом состоянии обругала правоохранителей после того, как вызвала их относительно своего изнасилования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции Киевской области в Facebook.
"35-летняя жительница пгт. Немешаево, Киевской области, позвонила в полицию с сообщением об изнасиловании. Следственно-оперативная группа бородянской полиции сразу выехала на место", - говорится в сообщении.
Правоохранители, прибывшие по адресу, обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения. Она обругала правоохранителей и категорически отказалась от прохождения медицинского осмотра.
Работники полиции составили административный протокол в отношении женщины, по ст. 183 КУоАП за заведомо ложный вызов ей придется заплатить штраф.
В ведомстве добавили, что таких ложных звонков, на которые полицейские обязаны реагировать, очень много. По полицейской статистике Киевщины с начала года составлено более 3500 административных материалов за ложные сообщения.
Напомним, Наталя Бурейко, которая обвинила заместителя начальника оттеда Департамента защиті Национальной полиции Украины Александра Варченко в домагательствах созналась, что все это было провокацией.