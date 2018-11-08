Чиновник МВС нікого не домагався, "жертва" зізналася в провокації

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Наталя Бурейко, яка звинуватила заступника начальника відділу Департаменту захисту економіки Національної поліції України Олександра Варченка в домаганнях зізналася, що все це була провокація, повідомляє УНН з посиланням на її пост в Facebook.

"Мені дуже соромно. Я, Бурейко Наталя, написала публікацію про погрози з боку Олександра Варченка в соціальній мережі Facebook, не розібравшись в ситуації і не віддаючи собі звіту в своїх діях.

Я хотіла захистити себе, але завдала своїми діями шкоду іншим людям. Я не не мала на те реальних підстав і будь-якого морального права. Я не мала ніяких підстав вважати, що мені погрожував саме Олександр Варченко, а не хтось інший.

Я стала жертвою цинічної провокації проти Олександра і його дружини", - написала вона.

Як раніше писав УНН, на сумнівний характер попередніх постів Бурейко вказувало нестикування в часі. Дівчина розповідала, що Варченко "упадав" за нею весь тиждень, але при цьому опублікувала листування, де всі ці дії, від початку до кінця, з урахуванням доставки квітів і курячих лап тривали не більше 4 хв.

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