Высокопоставленного чиновника МВД попытались втянуть в фейковый секс-скандал
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Провокация в соцсетях организована против заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко и его гражданской жены, первого заместителя главы ГБР Ольги Варченко. Об этом сообщил сам Александр Варченко в Facebook, передает УНН.
"7 ноября я и моя семья подверглась чудовищной информационной атаке", - отметил он.
Он рассказал, что некая гражданка Наталья Бурейко выложила в Facebook переписку, где от его имени ей поступали непристойные предложения, а после - угрозы, сопровождающиеся подарками в виде отрезанных куриных лап.
Неравнодушных к этой истории оказалось много, но некоторые внимательные пользователи соцсети заметили, что, по рассказам Бурейко, переписка с Варченко была продолжительной, и он даже успел прислать ей цветы с лапами - но это никак не сошлось с опубликованными ею же скринами, где вся переписка занимает не больше 4 минут.
Варченко в свою очередь склонен считать, что в такой способ неизвестные попытались повлиять не столько на него, сколько на его жену.
"Думаю, что эта информационная атака связана с тем, что моя гражданская жена, Ольга Варченко занимает пост первого заместителя главы Госбюро расследований и многим стала костью в горле. О провокациях и грязных медийных атаках она заявляла публично буквально недавно. Подозреваю, что это только начало", - подчеркнул Варченко.
Ситуацию прокомментировал и народный депутат Антон Геращенко. Провокацию он назвал "обыкновенным фейком" и сообщил, что правоохранители выяснят, кто совершил это преступление, в рамках уголовного производства.