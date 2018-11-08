Високопоставленого чиновника МВС спробували втягнути у фейковий секс-скандал

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Провокація у соцмережах організована проти заступника начальника відділу Департаменту захисту економіки Національної поліції України Олександра Варченка і його цивільної дружини, першого заступника голови ДБР Ольги Варченко. Про це повідомив сам Олександр Варченко у Facebook, передає УНН.

"7 листопада я і моя сім'я зазнали жахливої ​​інформаційної атаки", - зазначив він.

Він розповів, що громадянка Наталія Бурейко виклала у Facebook переписку, де від його імені їй надходили непристойні пропозиції, а після - погрози, що супроводжуються подарунками у вигляді відрізаних курячих лап.

Небайдужих до цієї історії виявилося багато, але деякі уважні користувачі соцмережі помітили, що з розповідей Бурейко листування з Варченком було тривалим, і він навіть встиг надіслати їй квіти з лапами - але це ніяк не зійшлося з опублікованими нею ж скрінами, де вся переписка займає не більше 4 хвилин.

Варченко своєю чергою схильний вважати, що у такий спосіб невідомі спробували вплинути не стільки на нього, скільки на його дружину.

"Думаю, що ця інформаційна атака пов'язана з тим, що моя громадянська дружина, Ольга Варченко займає посаду першого заступника глави Держбюро розслідувань і багатьом стала кісткою у горлі. Про провокації і брудні медійні атаки вона заявляла публічно буквально недавно. Підозрюю, що це лише початок", - підкреслив Варченко.

Ситуацію прокоментував і народний депутат Антон Геращенко. Провокацію він назвав "звичайним фейком" і повідомив, що правоохоронці з'ясують, хто скоїв цей злочин, у межах кримінального провадження.

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