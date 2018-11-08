Високопоставленого чиновника МВС спробували втягнути у фейковий секс-скандал

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Провокація у соцмережах організована проти заступника начальника відділу Департаменту захисту економіки Національної поліції України Олександра Варченка і його цивільної дружини, першого заступника голови ДБР Ольги Варченко. Про це повідомив сам Олександр Варченко у Facebook, передає УНН.