Геращенко: хакери від імені високопоставленого поліцейського погрожували студентці

ukru
Ексклюзив
12:16 • 32309 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 78721 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 83973 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 75660 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 100092 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 108721 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 69255 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81148 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 147308 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224765 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
59 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 145531 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 139675 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 117135 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 104215 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 95945 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 78753 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 108734 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 147316 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 495680 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 575713 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 41724 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 49867 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 187772 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 183219 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 182478 перегляди
Актуальне
Геращенко: хакери від імені високопоставленого поліцейського погрожували студентці

Геращенко: хакери від імені високопоставленого поліцейського погрожували студентці

Київ • УНН

 • 17181 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Хакери у соціальних мережах влаштували провокацію проти заступника начальника відділу Департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка і його цивільної дружини, першого заступника голови ДБР Ольги Варченко, посилаючи від імені високопоставленого поліцейського студентці столичного вишу погрози. Про це повідомив у Facebook народний депутат Антон Геращенко, передає УНН.

"Фейк звичайний... Кілька годин тому з соціальних мереж стала поширюватися інформація про те, що високопоставлений співробітник Нацполіції Олександр Варченко погрожує молодій дівчині, студентці Наталі Бурейко. Надсилає їй відрізані курячі лапки, як підтвердження реальних загроз в її адресу, після відмови від його сексуальних домагань, і погрожує, що Наталю чекає доля Каті Гандзюк", - повідомив Геращенко.

З його слів, така молода дівчина дійсно існує. "Вона студентка КПІ, приїхала до Києва з міста Чаплинки Херсонської області. Підпрацьовує у модельному агенстві", - додав він.

"Олександр Варченко, 1977 року народження, співробітник Департаменту захисту економіки Національної поліції. Одружений на Ользі Варченко, першому заступнику голови Державного бюро розслідувань. Виховує 12-річного сина", - повідомив Геращенко.

"Судячи з усього, і Олександр Варченко, і Наталя Бурейко, і користувачі соціальних мереж стали жертвами добре продуманої і цинічної провокації. Хакерами з використанням публічних фотографій Олександра Варченко був зареєстрований акаунт у соціальній мережі знайомств. Потім було розпочате листування з потенційною жертвою - молодою симпатичною студенткою... Переписка почалася з традиційних загравань, але потім режисери цієї провокації стали погрожувати Наталі від імені О.Варченко, роблячи акцент на тому, що він як співробітник силових структур може розправитися з дівчиною з використанням свого службового становища", - розповів нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УкрКіберальянс: наступальна доктрина ведення кібервійни поки лише розробляється

Врешті, з його слів, молода дівчина "була доведена до відчаю і зробила публічну заяву про те, що їй погрожує співробітник Національної поліції".

"Мета провокації ясна: 1. Втоптати у бруд сім'ю Варченків з урахуванням того, наскільки важливу посаду обіймає дружина Олександра - Ольга. Мовляв, - чоловік першого заступника голови ДБР - неадекват і сексуальний маніяк. 2. Збудити чергову хвилю ненависті у суспільстві до Національної поліції", - вважає Геращенко.

Він зазначив, що попереду - у рік виборів і боротьби за владу - буде не мало таких інформаційних провокацій. "Тому, дуже важливо, щоб користувачі соціальних мереж розвивали у собі критичне мислення і не вірили всьому що пишуть там", - додав нардеп.

"Далі, у межах кримінального провадження, буде з'ясовано, хто і з якою метою здійснив цей злочин і залякував Наталю Бурейко. Наталі нічого не загрожує з боку Національної поліції. Навпаки, поліцією буде зроблено все можливе для того, щоб знайти зловмисників з цією брудною, цинічною провокацією", - резюмував Геращенко.

Нагадаємо, у Дніпрі кіберполіції затримала хакера-диверсанта.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.72
Bitcoin
$87,330.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,056.85
Ethereum
$2,084.17