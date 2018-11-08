Геращенко: хакери від імені високопоставленого поліцейського погрожували студентці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Хакери у соціальних мережах влаштували провокацію проти заступника начальника відділу Департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка і його цивільної дружини, першого заступника голови ДБР Ольги Варченко, посилаючи від імені високопоставленого поліцейського студентці столичного вишу погрози. Про це повідомив у Facebook народний депутат Антон Геращенко, передає УНН.
"Фейк звичайний... Кілька годин тому з соціальних мереж стала поширюватися інформація про те, що високопоставлений співробітник Нацполіції Олександр Варченко погрожує молодій дівчині, студентці Наталі Бурейко. Надсилає їй відрізані курячі лапки, як підтвердження реальних загроз в її адресу, після відмови від його сексуальних домагань, і погрожує, що Наталю чекає доля Каті Гандзюк", - повідомив Геращенко.
З його слів, така молода дівчина дійсно існує. "Вона студентка КПІ, приїхала до Києва з міста Чаплинки Херсонської області. Підпрацьовує у модельному агенстві", - додав він.
"Олександр Варченко, 1977 року народження, співробітник Департаменту захисту економіки Національної поліції. Одружений на Ользі Варченко, першому заступнику голови Державного бюро розслідувань. Виховує 12-річного сина", - повідомив Геращенко.
"Судячи з усього, і Олександр Варченко, і Наталя Бурейко, і користувачі соціальних мереж стали жертвами добре продуманої і цинічної провокації. Хакерами з використанням публічних фотографій Олександра Варченко був зареєстрований акаунт у соціальній мережі знайомств. Потім було розпочате листування з потенційною жертвою - молодою симпатичною студенткою... Переписка почалася з традиційних загравань, але потім режисери цієї провокації стали погрожувати Наталі від імені О.Варченко, роблячи акцент на тому, що він як співробітник силових структур може розправитися з дівчиною з використанням свого службового становища", - розповів нардеп.
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Врешті, з його слів, молода дівчина "була доведена до відчаю і зробила публічну заяву про те, що їй погрожує співробітник Національної поліції".
"Мета провокації ясна: 1. Втоптати у бруд сім'ю Варченків з урахуванням того, наскільки важливу посаду обіймає дружина Олександра - Ольга. Мовляв, - чоловік першого заступника голови ДБР - неадекват і сексуальний маніяк. 2. Збудити чергову хвилю ненависті у суспільстві до Національної поліції", - вважає Геращенко.
Він зазначив, що попереду - у рік виборів і боротьби за владу - буде не мало таких інформаційних провокацій. "Тому, дуже важливо, щоб користувачі соціальних мереж розвивали у собі критичне мислення і не вірили всьому що пишуть там", - додав нардеп.
"Далі, у межах кримінального провадження, буде з'ясовано, хто і з якою метою здійснив цей злочин і залякував Наталю Бурейко. Наталі нічого не загрожує з боку Національної поліції. Навпаки, поліцією буде зроблено все можливе для того, щоб знайти зловмисників з цією брудною, цинічною провокацією", - резюмував Геращенко.
Нагадаємо, у Дніпрі кіберполіції затримала хакера-диверсанта.