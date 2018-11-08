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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Геращенко: хакеры от имени высокопоставленного полицейского угрожали студентке

Геращенко: хакеры от имени высокопоставленного полицейского угрожали студентке

Киев  •  УНН

 • 17175 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Хакеры в социальных сетях устроили провокацию против заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко и его гражданской жены, первого заместителя главы ГБР Ольги Варченко, посылая от имени высокопоставленного полицейского студентке столичного вуза угрозы. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Антон Геращенко, передает УНН.

"Фейк обыкновенный... Несколько часов назад по социальным сетям стала распространяться информация о том, что высокопоставленый сотрудник Нацполиции Александр Варченко угрожает молодой девушке, студентке Наталье Бурейко. Присылает ей отрезанные куриные лапки, как подтверждение реальных угроз в её адрес, после отказа от его сексуальных домогательств, и угрожает, что Наталью ждёт судьба Кати Гандзюк", - сообщил Геращенко.

С его слов, такая молодая девушка действительно существует. "Она студентка КПИ, приехала в Киев из города Чаплынки Херсонской области. Подрабатывает в модельном агенстве", - добавил он.

"Александр Варченко, 1977 года рождения, сотрудник Департамента защиты экономики Национальной полиции. Женат на Ольге Варченко, первом заместителе главы Государственного бюро расследований. Воспитывает 12-летнего сына", - сообщил Геращенко.

"Судя по всему, и Александр Варченко, и Наталья Бурейко, и пользователи социальных сетей стали жертвами хорошо продуманной и циничной провокации. Хакерами с использованием публичных фотографий Александра Варченко был зарегистриван аккаунт в социальной сети знакомств. Затем была начата переписка с потенциальной жертвой - молодой симпатичной студенткой... Переписка началась с традиционных заигрываний, но затем режиссёры этой провокации стали угрожать Наталье от имени А.Варченко, делая акцент на том, что он как сотрудник силовых структур может расправиться с девушкой с использованием своего служебного положения", - рассказал нардеп.

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В итоге, с его слов, молодая девушка "была доведена до отчаяния и сделала публичное заявление о том, что ей угрожает сотрудник Национальной полиции".

"Цель провокации ясна: 1. Втоптать в грязь семью Варченко с учетом того, насколько важный пост занимает жена Александра - Ольга. Мол, - муж первого замглавы ДБР - неадекват и сексуальный маньяк. 2. Возбудить очередную волну ненависти в обществе к Национальной полиции", - считает Геращенко.

Он отметил, что впереди - в год выборов и борьбы за власть - будет не мало таких информационных провокаций. "Поэтому, очень важно, чтобы пользователи социальных сетей развивали в себе критическое мышление и не верили всему что пишут там", - добавил нардеп.

"Далее, в рамках криминального производства, будет выяснено, кто и с какой целью совершил это преступление и запугивал Наталью Бурейко. Наталье ничего не угрожает со стороны Национальной полиции. Наоборот, полицией будет сделано все возможное для того, чтоб найти злоумышленников, опрашивавших эту грязную, циничную провокацию", - резюмировал Геращенко.

Напомним, в Днепре киберполиция задержала хакера-диверсанта.

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