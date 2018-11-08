Чиновник МВД никого не домогался, “жертва” призналась в провокации
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Наталья Бурейко, обвинившая заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко в домогательствах призналась, что все это была провокация, сообщает УНН со ссылкой на ее пост в Facebook.
“Мне очень стыдно. Я, Бурейко Наталья, написала публикацию об угрозах со стороны Александра Варченко в социальной сети Facebook, не разобравшись в ситуации и не отдавая себе отчет в своих действиях.
Я хотела защитить себя, но нанесла своими действиями вред другим людям. Я не не имела на то реальных оснований и какого-либо морального права. Я не имела никаких оснований считать, что мне угрожал именно Александр Варченко, а не кто-то другой.
Я стала жертвой циничной провокации против Александра и его супруги”, — написала она.
Как ранее писал УНН, на сомнительный характер предыдущих постов Бурейко указывала несостыковка во времени. Девушка рассказывала, что Варченко “ухаживал” за ней всю неделю, но при этом опубликовала переписку, где все это действие, от начала до конца, с учетом доставки цветов и куриных лап заняло не больше 4 мин.