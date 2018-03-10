Жінка на Донеччині вбила подругу сокирою
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 10 березня. УНН. На Донеччині під час побутової сварки мешканка Лиману побила 61-річну подругу. Аби відвести від себе підозри, жінка винесла непритомну, ще живу, потерпілу на вулицю та кинула її під паркан. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
“Правоохоронцями встановлено, що до скоєння злочину причетна 29-річна жінка.
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Так стало відомо, що напередодні знайомі розпивали спиртне. На побутовому ґрунті між жінками виникла сварка, під час якої господарка декілька разів ударила сокирою свою подругу. Після чого викинула помираючу жінку надвір”, — зазначено у прес-службі Слов’янського відділу поліції.
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За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 “Умисне вбивство”. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.