Женщина в Донецкой области убила подругу топором
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 10 марта. УНН. В Донецкой области во время бытовой ссоры жительница Лимана побила 61-летнюю подругу. Чтобы отвести от себя подозрения, женщина вынесла потерпевшую, которая была без сознания, но еще живая, на улицу и бросила ее под забор. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Правоохранительными органами установлено, что к совершению преступления причастна 29-летняя женщина.
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Так стало известно, что накануне знакомые распивали спиртное. На бытовой почве между женщинами возникла ссора, во время которой хозяйка несколько раз ударила топором свою подругу. После чего выбросила умирающую женщину на улицу", - говорится в пресс-службе Славянского отдела полиции.
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По факту убийства открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.