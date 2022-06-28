Жертвами російського вторгнення в Україну стала вже 341 дитина

Цитата

"Станом на ранок 28 червня 2022 року більше ніж 963 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 341 дитина загинула та понад 622 поранено", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей, як зазначається, у Донецькій області - 336, Харківській - 183, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 57, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, у ніч на 28 червня через обстріл окупантами міста Очаків Миколаївської області отримала смертельні поранення 6-річна дівчинка.

27 червня внаслідок авіаудару ворога по місту Лисичанськ загинув хлопчик 14-и років.

27 червня військові країни-агресора обстріляли Немишлянський район міста Харкова. Поранення отримали п’ять хлопчиків віком від 8 до 12 років.

26 червня під час обстрілу військами рф села Малинівка Покровського району Донецької області отримав поранення 9-річний хлопчик.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як вказано, пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.