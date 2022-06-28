Жертвами российского вторжения в Украину стал уже 341 ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В результате вооруженной агрессии рф в Украине погиб 341 ребенок, сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
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"По состоянию на утро 28 июня 2022 года более 963 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 341 ребенок погиб и более 622 ранены", - говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей, как отмечается, в Донецкой области – 336, Харьковской – 183, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 57, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 31, Сумской – 17.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, в ночь на 28 июня из-за обстрела оккупантами города Очаков Николаевской области получила смертельные ранения 6-летняя девочка.
27 июня в результате авиаудара врага по городу Лисичанск погиб мальчик 14-ти лет.
27 июня военные страны-агрессора обстреляли Немышлянский район города Харькова. Ранения получили пять мальчиков в возрасте от 8 до 12 лет.
26 июня во время обстрела войсками рф села Малиновка Покровского района Донецкой области получил ранение 9-летний мальчик.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как указано, повреждено 2061 учебное заведение. Из них 213 разрушены полностью.