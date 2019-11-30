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Жереб Євро-2020: наставник збірної Австрії не назвав Україну фаворитом групи

Жереб Євро-2020: наставник збірної Австрії не назвав Україну фаворитом групи

Київ • УНН

 • 17525 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Головний тренер збірної Австрії з футболу Франко Фода дав короткий коментар стосовно жеребкування фінальної частини Євро-2020, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Рульовий австрійців відніс Нідерланди до фаворитів групи С, але також і відзначив силу другого суперника – збірної України.

"Ми потрапили в дуже важку групу. Нідерланди - фаворити нашого квартету. Україна не програла жодного матчу в кваліфікації і обійшла Португалію, і Сербію в своїй групі. На Євро все можливо - тут багато вирішать деталі. Зробимо все, щоб вийти в 1/8 фіналу", - відзначив Фода.

Зауважимо, що свого часу Фода зіграв два матчі за збірну ФРН, а більшу частину тренерської кар'єри провів в австрійському "Штурмі", з яким завоював чемпіонський титул і національний кубок. Збірну Австрії очолив на початку 2018 року.

Як повідомляв УНН, Україна разом із Австрією та Нідерландами виступить у групі С Євро-2020.

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