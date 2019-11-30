Жереб Євро-2020: наставник збірної Австрії не назвав Україну фаворитом групи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Головний тренер збірної Австрії з футболу Франко Фода дав короткий коментар стосовно жеребкування фінальної частини Євро-2020, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Рульовий австрійців відніс Нідерланди до фаворитів групи С, але також і відзначив силу другого суперника – збірної України.
"Ми потрапили в дуже важку групу. Нідерланди - фаворити нашого квартету. Україна не програла жодного матчу в кваліфікації і обійшла Португалію, і Сербію в своїй групі. На Євро все можливо - тут багато вирішать деталі. Зробимо все, щоб вийти в 1/8 фіналу", - відзначив Фода.
Зауважимо, що свого часу Фода зіграв два матчі за збірну ФРН, а більшу частину тренерської кар'єри провів в австрійському "Штурмі", з яким завоював чемпіонський титул і національний кубок. Збірну Австрії очолив на початку 2018 року.
Як повідомляв УНН, Україна разом із Австрією та Нідерландами виступить у групі С Євро-2020.