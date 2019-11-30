Євро-2020: стали відомі суперники збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Бухаресті відбулось жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Збірна України потрапила у групу С, а крім того уже відомі її суперники, передає УНН.
У групу С потрапили такі збірні: Нідерланди та Австрія. Четверта збірна визначиться у плей-оф між командами Шляху D - Грузія — Білорусь, Північна Македонія — Косово.
Відзначимо, що перед жеребкуванням президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що, швидше за все, збірна України буде базуватись в Бухаресті.
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"Уже обрано готель, ми провели переговори із нашим посольством в Румунії. Упевнений, що наші уболівальники приїдуть підтримати нашу команду на двох матчах групових", - зазначив Павелко.
30 листопада 2019 р.