Підсумки кваліфікації Євро-2020: Україна в топ-5 захисних збірних
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Українська асоціація футболу опублікувала інформацію стосовно найкращих збірних у захисному компоненті за підсумками кваліфікації Євро-2020, повідомляє УНН.
У восьми поєдинках відбору до Євро-2020 національна збірна України пропустила чотири м’ячі. Цей результат дозволив нашій збірній посісти четверте місце (серед 55-ти учасників) у реєстрі команд із найміцнішим захистом за підсумками всього змагання.
Краще українців виявилися тільки збірні Бельгії та Туреччини, у яких по 3 пропущені м’ячі в 10 іграх. Трійку замкнула Італія — 4 голи в 10 баталіях.
Примітно, антилідером даної класифікації виявилася збірна Сан-Марино із 51 пропущеним м’ячем. До списку найгірших також відносяться Ліхтенштейн і Гібралтар — по 31 пропущеному голу.
Зауважимо, що по одному м’ячу у ворота Андрію Пятову забили Люксембург та Португалія, і двічі “синьо-жовтих” засмутила Сербія в поєдинку, який був позбавлений для України турнірного значення.