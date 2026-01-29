Женя Кот показав романтичне екзотичне весілля на Таїті з Наталією Татарінцевою: архівні кадри зворушують

$42.770.19
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 2052 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 4912 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир'я" між росією та Україною
12:04 • 11319 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 11398 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 10745 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 14008 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 24713 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 11071 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 13459 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 110036 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 108035 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Емманюель Макрон
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Франція
Чернігівська область
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Опалення
Дипломатка

Женя Кот показав романтичне екзотичне весілля на Таїті з Наталією Татарінцевою: архівні кадри зворушують

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Хореограф Женя Кот опублікував архівні фото з весілля на Таїті, святкуючи 11 років разом і 7 років шлюбу з Наталією Татарінцевою. Пара має доньку Лелю.

Женя Кот показав романтичне екзотичне весілля на Таїті з Наталією Татарінцевою: архівні кадри зворушують
Фото: www.instagram.com/kot_jenya/

Відомий український хореограф, переможець проєкту "Танці з зірками" Женя Кот вразив підписників серією архівних світлин з дружиною, гімнасткою Наталією Татарінцевою. Танцівник опублікував їхні спільні кадри з весілля. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Євгена.

Деталі

Як виявилося, цього року пара відзначає 11 років разом і сім - у шлюбі. У підписі до публікації Женя підкреслив, що за цей час у них з’явилася солодка дівчинка (донька Леля).

Фоловери звернули увагу на те, що світлини, які розповсюдив Кот, були зроблені під час екзотичного весілля. Відомо, що зіркове подружжя святкувало на острові Таїті. Як бачимо з кадрів, вбрання закоханих також говорить само за себе. Євген для свого луку обрав білий костюм, а Наталія - блискучу сукню.

Високий результат: 11 років разом, 7 років у шлюбі, 1 дитина (солодка дівчинка). Далі буде

- залишив підпис танцівник.

Підписники знаменитості не втрималися та закидали подружжя теплими словами привітань.

Реакція підписників

Неймовірно дві сильні людини та неймовірно красиві. Будьте щасливі. Тримайтеся разом! Будьте прикладом для наслідування! Ви прекрасні

- йдеться в коментарях.

Нагадаємо

Український шеф-кухар Євген Клопотенко освідчився Катерині Воскресенській, опублікувавши фото з каблучкою.

Станіслав Кармазін

