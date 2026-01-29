Женя Кот показав романтичне екзотичне весілля на Таїті з Наталією Татарінцевою: архівні кадри зворушують

Фото: www.instagram.com/kot_jenya/

Відомий український хореограф, переможець проєкту "Танці з зірками" Женя Кот вразив підписників серією архівних світлин з дружиною, гімнасткою Наталією Татарінцевою. Танцівник опублікував їхні спільні кадри з весілля. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Євгена.

Деталі

Як виявилося, цього року пара відзначає 11 років разом і сім - у шлюбі. У підписі до публікації Женя підкреслив, що за цей час у них з’явилася солодка дівчинка (донька Леля).

Фоловери звернули увагу на те, що світлини, які розповсюдив Кот, були зроблені під час екзотичного весілля. Відомо, що зіркове подружжя святкувало на острові Таїті. Як бачимо з кадрів, вбрання закоханих також говорить само за себе. Євген для свого луку обрав білий костюм, а Наталія - блискучу сукню.

Високий результат: 11 років разом, 7 років у шлюбі, 1 дитина (солодка дівчинка). Далі буде - залишив підпис танцівник.

Підписники знаменитості не втрималися та закидали подружжя теплими словами привітань.

Реакція підписників

Неймовірно дві сильні людини та неймовірно красиві. Будьте щасливі. Тримайтеся разом! Будьте прикладом для наслідування! Ви прекрасні - йдеться в коментарях.

Нагадаємо

